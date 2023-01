Calciomercato Reggina, due colpi in chiusura per Inzaghi: in arrivo Contini e Bayeye

Due colpi importanti in chiusura per la Reggina , seconda in classifica nel campionato di Serie B e vera rivelazione di questa stagione. La dirigenza granata metterà a disposizione del tecnico Pippo Inzaghi Nikita Contini e Brian Bayeye .

Il primo, estremo difensore classe 1996, è di proprietà del Napoli ma attualmente in forza alla Sampdoria come riserva di Emil Audero. L'esterno invece milita tra le fila del Torino. Come riportato da Tuttomercatoweb, entrambi i calciatori arriveranno nei prossimi giorni in Calabria con la formula del prestito.