Reggiana, Pettinari: “Stadio pieno col Palermo, è stato emozionante. L’obiettivo…”

"Ho fortemente voluto giocare nella Reggiana per ciò che mi è stato prospettato e sono convinto di poter dare il mio contributo alla squadra". Lo ha detto Stefano Pettinari, intervistato ai microfoni della "Gazzetta di Reggio". Diversi i temi trattati dall'attaccante della Reggiana, approdato alla corte di Alessandro Nesta nel corso della sessione estiva di calciomercato: dalla sfida contro il Palermo, andata in scena lo scorso 29 agosto, che ha visto trionfare al Mapei Stadium la squadra di Eugenio Corini per 3-1, al rapporto con il tecnico Alessandro Nesta. Ma non solo...