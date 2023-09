Reggiana, Pettinari: “Palermo? Avremmo meritato di più. Rosa favoriti per la A”

"Il bilancio è sicuramente positivo. A partire dalla Coppa Italia e fino all’ultima di campionato siamo andati sempre in crescendo, nonostante in squadra ci siano tanti giocatori nuovi. A livello di punti, però, avremmo meritato qualcosina di più, soprattutto nella gara in casa con il Palermo". Lo ha detto Stefano Pettinari, intervistato ai microfoni di "TuttoB". Diversi i temi trattati dall'attaccante della Reggiana, approdato alla corte di Alessandro Nesta nel corso della sessione estiva di calciomercato: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine granata, reduce dal pareggio ottenuto in occasione del derby contro il Parma, agli obiettivi personali e non in vista del proseguo del campionato.