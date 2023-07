Reggiana, Cigarini: “Sto bene fisicamente. Nuovi arrivati? Ho fiducia”

La stagione 2023/24 sarà la terza in maglia Reggiana per Luca Cigarini. Il centrocampista ex Cagliari ha conquistato con la compagine amaranto la promozione in Serie B lo scorso anno, collezionando 16 presenze nel girone B di Serie C. Cigarini è intervenuto alle colonne de "La Gazzetta di Reggio", soffermandosi sulla prossima stagioni e sui nuovi arrivati in casa Reggiana. Ecco le sue dichiarazioni: