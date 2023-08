Reggiana, caso Portanova: l’ex Juventus rischia la squalifica, oggi l’udienza al TFN

Giornata di udienza presso il TFN per Manolo Portanova. La procura ha chiesto il deferimento, per valutare gli estremi di una squalifica dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale.ì

Manolo Portanova, giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nell'attuale sessione estiva di calciomercato, si è trasferito alla Reggiana in prestito dal Genoa (squadra detentrice del cartellino). Prima di poter lavorare con serenità in vista del prossimo campionato di Serie B, sotto gli ordini di Alessandro Nesta, il classe 2000, nella giornata di oggi avrà un'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale. Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" la procura ha chiesto il deferimento del calciatore napoletano, per valutare gli estremi di una squalifica dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale.