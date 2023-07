Reggiana, Nesta: “Portanova? E’ un grande rinforzo. Sulle ammissioni in Serie B…”

"Portanova? Per me Manolo è un grande rinforzo e un grande giocatore. Non sarà difficile per lui inserirsi nel gruppo, gli ho parlato oggi (ier, ndr) ed è un bravo ragazzo. È fermo da un po’ ma ha un ‘motore’ importante che risponde bene alle sollecitazioni. Non dovremo avere fretta ma che credo potrà darci moltissimo. Scelta della location per il ritiro? A Toano si sta da Dio, si mangia bene, ci si allena bene e i ragazzi sono a un’ora e venti dalla città. Cosa cambia se slitta il campionato? È un peccato ma avremo un po’ più tempo per lavorare, quello che proprio non mi va giù è questo valzer di squadre che vengono ammesse e poi tolte: non esiste dai, non può andare bene così. Sul test amichevole? Stiamo facendo passi avanti, le gambe sono un po’ più sciolte e sono abbastanza contento: volevo vedere un po’ il lavoro a che punto fosse, sono sempre molto importanti le amichevoli. "