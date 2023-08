Calciomercato Reggiana, dopo Vido altro rinforzo in attacco: in chiusura Pettinari

Prosegue a gonfie vele il calciomercato della Reggiana , in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B. Dopo l'approdo dell'ex Palermo Luca Vido , ecco un altro rinforzo per il reparto offensivo del tecnico Alessandro Nesta.

Come riportato da TMW, il club emiliano ha raggiunto l'accordo con Stefano Pettinari, attaccante attualmente in forza alla Ternana. Il classe '92, reduce da una stagione vissuta a metà fra Terni (2 gol in 14 presenze) e Benevento (1 gol in 11 presenze) dovrebbe arrivare a titolo definitivo.