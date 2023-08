Reggiana, Vido: “Con Nesta a Perugia la mia miglior stagione. Serie B quest’anno…”

Sui nuovi compagni e la tifoseria - "Mi hanno accolto benissimo e sono sicuro che insieme potremo toglierci delle soddisfazioni. Tifosi? Mi hanno sorpreso in positivo, sinceramente non me li aspettavo così calorosi in una domenica d’agosto lontano da casa. Ci hanno aiutato dopo lo 0-2, li sentivamo cantare ed è stata una grande cosa. Sono sicuro che ci aiuteranno tanto nel nostro stadio, non vedo l’ora di vederli in quel palcoscenico. Serie B? Difficile come ogni anno per qualsiasi squadra, per le neopromosse ancora di più. In squadra ci sono tanti giovani e tanti nuovi giocatori, dobbiamo amalgamarci tra noi ma se lottiamo gli uni per gli altri dando 100% possiamo fare bene".