Villareal-Real Madrid, rivincita per Ancelotti contro Setién: probabili formazioni

Tutto pronto per il match tra Villareal e Real Madrid - valido per gli ottavi di finale di Copa del Rey - in programma allo stadio della Ceramica a partire dalle ore 21.00. Sorteggio complicato per gli uomini di Carlo Ancelotti , soggetti ad un fisiologico calo prestazionale delle ultime settimane, in seguito al rientro dalla pausa Mondiali in Qatar. Sfida di prestigio per Quique Setién e la sua banda, pronti a giocarsela nuovamente con i madrileni, già sconfitti di recente in Liga proprio dal Sottomarino Giallo.

Il precedente, avvenuto in campionato lo scorso 7 gennaio ha mostrato una netta differenza in campo sul piano della proposta di gioco, cancellando totalmente il divario tecnico. La squadra del mister spagnolo è stata padrona dei suoi schemi e dei propri mezzi, capace di esibire un calcio lineare, fluido e propositivo. Interpretato a notevole intensità contro i campioni d'Europa e di Spagna. Baricentro alto, linee corte e strette, pressing organico, feroce ed efficace, proteso in avanti alla conquista della sfera che non ha lasciato respiro ad Alaba e compagni, dimostratisi in grande affanno a più riprese. Parejo con la sua illuminata qualità cadenzava con fosforo e senso geometrico la distribuzione della manovra in zona nevralgica, Yeremi Pino e Gerard Moreno incidevano la loro firma sul match, consegnando tre punti dal grande peso specifico a Quique Setién per la corsa alla Champions League, che con l'avvento di quest'ultimo, in casa Villareal è tornata ad essere più viva che mai. Per il Real Madrid in Copa del Rey sarà l'occasione di riscattarsi, e dimenticare la cocente sconfitta in Supercoppa di Spagna rimediata contro lo spumeggiante Barcellona di Xavi.