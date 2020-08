Real Madrid, Zidane non si pone limiti: “Sono un tecnico ambizioso, ho un sogno nel cassetto”

Zinedine Zidane non rinnega il desiderio di voler guidare un giorno la Francia.

L’ex campione transalpino che ha vestito anche la maglia della Juventus, oggi allenatore del Real Madrid, squadra con la quale ha vinto tutto, pensa in grande e sogna un futuro da commissario tecnico della Francia. Secondo quanto riporta RMC Sport, il tecnico avrebbe detto: “Ne ho già parlato in passato, diversi anni fa. Sono un allenatore e dunque perché non allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità. Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia. La mia esperienza con la Nazionale è stata fantastica e meravigliosa fino all’ultima partita. Ci sono stati alti e bassi, ma la mia storia con la Francia è stata bellissima”.

