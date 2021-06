Real Madrid, ufficiale il ritorno di Ancelotti: il club lo annuncia così…

Il Real Madrid ha scelto l’erede di Zinedine Zidane.

VIDEO Real Madrid, il ritorno di Ancelotti: come Carletto nessuno mai in blancos!”

Il club blancos ha deciso di sostituire il tecnico francese con Carlo Ancelotti che torna così in quel di Madrid dopo la fantastica esperienza durata dal 2013 al 2015. In quel periodo l’ormai ex allenatore dell’Everton vinse la “Decima” Champions League e trionfò anche nel Mondiale per Club oltre al successo in Supercoppa Europea. Adesso è ufficiale il suo ritorno alle Merengues.

Quella in Premier League sulla panchina dei Toffees è stata senza dubbio un’avventura positiva per “Carlo Magnifico” che ha voluto ringraziare così i suoi ex tifosi.

Real Madrid, Perez ha deciso: accordo raggiunto per un clamoroso ritorno alle “Merengues”

“Voglio ringraziare l’Everton, i miei giocatori e i tifosi per avermi dato l’opportunità di allenare questo fantastico e storico club. Ho deciso di andarmene perché ho una nuova sfida con una squadra che è sempre stata nel mio cuore, il Real Madrid. Me ne vado portando con me tutti i fantastici momenti che abbiamo passato insieme e auguro al club e ai tifosi tutto il meglio”.