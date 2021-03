Real Madrid, Sergio Ramos: “Ibrahimovic un ‘killer’, il mondo del calcio sia orgoglioso di Zlatan”

Sergio Ramos protagonista di una docuserie Amazon.

Il difensore spagnolo in forza al Real Madrid, nel corso della conferenza stampa che ha presentato il progetto, si è soffermato sulla rivalità con Zlatan Ibrahimovic.

“Provo un apprezzamento speciale per Zlatan e per la sua carriera, è sempre stato un grande calciatore, un killer, uno diverso dagli altri per quello che fa e muove dentro e fuori dal campo. Ha lasciato tutto per andare negli Stati Uniti, poi è tornato e nonostante l’età continua a essere decisivo, un esempio per tutti i calciatori. Credo che il mondo del calcio debba essere orgoglioso di lui. Non esistono calciatori giovani e vecchi, ma calciatori buoni e meno buoni e lui sicuramente è uno dei buoni”.