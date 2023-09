Real Madrid, scelto il sostituto di Ancelotti: Pérez punterà sull’ex Xabi Alonso

Il Real Madrid, in vista della prossima stagione, ha già deciso di puntare su Xabi Alonso, quando il contratto di Ancelotti sarà terminato.

Il Real Madrid si supera ancora una volta per programmazione e lungimiranza. Carlo Ancelotti è promesso sposo della panchina del Brasile e chiuderà con questa stagione il suo secondo percorso nel club blancos. Al termine della corrente annata agonistica, Florentino Perez dovrà annunciare una nuova guida tecnica, che prenda in mano l'eredità pesante quanto vincente del mister italiano in Spagna. Tra i diversi trofei alzati al cielo negli ultimi due anni ci sono una Liga Santander ed una Champions League nel 2022.