Real Madrid-Real Sociedad, Zidane: “Sono contento per la prestazione. Ora testa al derby”

Liga, Real Madrid-Real Sociedad 1-1: Vinicius Jr salva nel finale i Blancos rispondendo a Portu. La classifica aggiornata

Una partita che poteva avvicinare ancora di più i blancos ai rivali dell’Atletico Madrid, in vista del derby della prossima giornata. Una sfida che sarà cruciale per capire se la squadra di Zidane potrà ambire al titolo o meno. Proprio il tecnico francese ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio di questa sera contro la Real Sociedad.

L’ex asso della Juventus si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante sia mancata la vittoria: “Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma non siamo riusciti segnare. Sono due punti persi in casa, ma di fronte avevamo un ottimo avversario. Il cambio di sistema? Non ero contento della pressione. Dopo 10-15 minuti siamo tornati al 4-3-3. I cambi sono entrati bene nella partita”.

Il Real Madrid nella prossima giornata se la vedrà contro la squadra di Diego Simeone, i primi in classifica dell’Atletico Madrid, ma ha grande voglia di metterli in difficoltà: “Ora il derby? Il modo di affrontare la partita non cambia. Giochiamo contro i primi in classifica”.