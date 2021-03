Liga, Real Madrid-Real Sociedad 1-1: Vinicius Jr salva nel finale i Blancos rispondendo a Portu. La classifica aggiornata

Real Madrid e Real Sociedad pareggiano 1-1 nel posticipo del lunedì sera.

Una partita lenta che ha visto le due squadre studiarsi a lungo senza rischiare la giocata, un pareggio che serve a poco ad entrambe, con le merengues che perdono una posizione in classifica scendendo al terzo posto. La Real Sociedad non riesce invece a staccare il Betis e ad avvicinarsi al Siviglia quarto in classifica. Le due marcature sono arrivate entrambe nel secondo tempo, al 55esimo gli ospiti si sono portati in vantaggio con il gol di Portu su assist di Nacho Monreal a cui però ha risposto Vinicius Jr al minuto 89′ servito coi tempi giusti da Lucas Vazquez.

Di seguito la classifica aggiornata.