Real Madrid, non solo Benzema: anche Alaba positivo al Coronavirus

Dopo Karim Benzema, attualmente in isolamento a Lione, anche David Alaba è risultato positivo al Coronavirus

Nuovo caso di positività in casa Real Madrid . Anche David Alaba è risultato positivo al Covid . Si tratta del secondo calciatore contagiato dopo la positività di Karim Benzema , attualmente in quarantena a Lione . Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento.

Secondo quanto riportato da Marca, questa mattina Alaba non ha preso parte alla seduta di allenamento. Ed è stato accompagnato in ospedale per un tampone molecolare, poiché quello effettuato al centro sportivo di Valdebebas aveva dato risultato dubbio. Il test ha confermato la positività al Covid, con il calciatore austriaco che adesso trascorrerà il periodo di isolamento in hotel.