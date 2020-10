Real Madrid, Modric: “Pallone d’Oro? Miglior momento della carriera. CR7 un vero leader, vi spiego perché”

Futuro? Ho ancora un anno al Real e poi vedremo.

Così Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid intervenuto ai microfoni di FourFourTwo in merito a temi legati alla stretta attualità del club blanco e non solo. Dopo la vittoria del Pallone d’Oro nel 2018, il classe ’85 ha dovuto subire una rivoluzione tattica e generazionale figlia anche dell’addio di CR7 alle merengues. Proprio del fenomeno oggi in forza alla Juventus ha parlato Modric, che ha ricordato le parole del portoghese in seguito alla sua personale vittoria del prestigioso riconoscimento personale assegnato da France Football: “Se ci siamo sentiti? Sì, certo. Eravamo ancora in contatto e quando ho vinto mi ha scritto. Ancora oggi siamo in contatto. Quando uno come lui ti manda un messaggio per congratularsi con te, significa molto, perché sa cosa vuol dire vincere, lo ha fatto tante volte. Giocare con Cristiano al Real Madrid è stato incredibile e speciale. È uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Era così esigente… Durante le partite voleva che tutti dessero il massimo. Ci ha motivati, era un leader”.

Modric ha poi proseguito proprio sulla vittoria del Pallone d’Oro che, a detta sua, ha segnato il momento migliore della sua carriera: “È stato un momento incredibile, il migliore della mia carriera personalmente. Il Pallone d’Oro è il più grande risultato individuale che un calciatore possa vincere in carriera e io sono stato molto felice che la gente mi abbia riconosciuto come il miglior calciatore di quell’anno, perché quando analizzi la situazione, sia nel premio UEFA, nel The Best che a votare ci sono capitani, giocatori e allenatori, oltre che giornalisti, allora capisci il valore e ti senti molto orgoglioso”.

Chiosa finale del centrocampista sul suo futuro in maglia blancos: “Se tornerò al Tottenham come ha fatto Bale? No, sono troppo vecchio per tornare. Ho ancora un anno al Real e poi vedremo. Mi sento bene e voglio continuare a giocare a calcio ancora per qualche anno. Dove, si vedrà. Ad oggi non ci ho davvero pensato molto. Sono concentrato sul Real Madrid e sulle cose che possiamo ottenere in questa stagione. Questo è il mio unico obiettivo. Poi mi siederò con la società e troveremo una soluzione adatta a tutti. Sono qui da otto stagioni, otto grandi stagioni e ho instaurato un ottimo rapporto con tutti nel club. Qualunque cosa accada, sono sicuro non ci saranno problemi”.