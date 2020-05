Real Madrid, Lucas Vazquez: “Speriamo si torni alla normalità. Taglio degli stipendi cosa giusta. Vi rivelo il mio sogno”

Lucas Vazquez si racconta.

L’ala destra del Real Madrid, intervenuto ai microfoni del The Guardian, ha parlato di diverse tematiche, tra cui i desideri da realizzare in futuro, accennando inoltre al campionato inglese: “Il mio sogno è quello di ritirarmi con la maglia del Real Madrid, anche se nel calcio non si sa mai. Quando ero piccolo guardavo la Premier con mio fratello: è un campionato attraente, che potrebbe adattarsi molto bene alle mie caratteristiche e alla mia personalita”.

Sull’attuale sospensione dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus: “E’ strano, siamo abituati a giocare e viaggiare, siamo sempre tutti insieme con la squadra. A poco a poco stanno comunque arrivando buone notizie: i contagi stanno diminuendo e speriamo che tutto possa tornare alla normalità”.

Chiosa finale sul taglio degli stipendi: “Hanno prima parlato con Sergio Ramos, che è il nostro capitano, e poi lui ha riferito a noi. Abbiamo valutato e abbiamo preso la decisione che era migliore per tutti. Abbiamo fatto la cosa giusta senza esitazioni”.

