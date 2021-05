Real Madrid, Figo punta su Raul: “Ha tutte le carte in regola. Lo spero per lui”

La stagione del Real Madrid si è conclusa con un secondo posto in Liga.

Real Madrid, la lettera di Zidane: “C’è un motivo se ho deciso di lasciare i blancos”

Un’annata complicata con tanti infortuni e un rendimento sotto le aspettative che ha condizionato pesantemente l’andamento dell’intera stagione. Zinedine Zidane ha lasciato e adesso sono già cominciate le consultazioni ai vertici delle Merengues per trovare un sostituto all’altezza che possa rilanciare le alte ambizioni del club spagnolo. I candidati alla panchina sono diversi, ma i principali favoriti sembrano essere Antonio Conte e Raul. Il tecnico italiano ha da poco concluso l’avventura all’Inter che ha visto interrompere l’egemonia della Juventus, mentre Raul Gonzalez Blanco ha allenato molto a livello giovanile, ma sarebbe alla prima avventura in una squadra di questo livello.

Per sostenere l’ex compagno di squadra e amico, Luis Figo è intervenuto ai microfoni di Cadena COPE sostenendo pienamente la candidatura del suo vecchio compagno d’avventure ai tempi dei blancos: “Raul ha tutte le qualità per allenare il Real Madrid. Spero che vada così, perché per me è un amico e un fratello, anche se la decisione spetta esclusivamente al club.

