Real Madrid, fallimento Bale: nessun rinnovo con il Tottenham, un peso da 30 milioni per i ‘Blancos’

Per Gareth Bale, il ritorno in Premier League a settembre, con la maglia del Tottenham, che lo lanciò sul palcoscenico del grande calcio, non è andato come si augurava. L’attaccante gallese, nella sua seconda avventura con gli “Spurs” si è impegnato quotidianamente, dimostrando professionalità ed attitudine, fattori che non sono rimasti inosservati dal tecnico portoghese, Josè Mourinho, che ha molto apprezzato la voglia di rimettersi in gioco del centravanti. Come riporta però il tabloid inglese “Times”, i presupposti per rinnovare il prestito dell’attaccante dal Real Madrid non ci sono. Bale ha fin qui collezionato 12 presenze, giocando 623 minuti in questo suo ritorno, con 3 gol realizzati ed un infortunio al polpaccio.

Questa notizia potrebbe colpire soprattutto le finanze dei “Blancos”, che erano intenzionati ad intervenire nella sessione estiva di calciomercato per rinnovare completamente la rosa, dopo 2 sessioni in bianco. Se il Tottenham non dovesse quindi rinnovare il contratto al centravanti, l’affare Bale peserebbe e non poco nelle casse degli spagnoli. Circa 30 milioni di euro, che il Real Madrid avrebbe intenzione di investire diversamente nella squadra