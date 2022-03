Real Madrid, Cassano in tackle: “Benzema centravanti migliore di Cristiano Ronaldo”

Antonio Cassano, ex fantasista del Real Madrid tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del talk show di Twitch Bobo TV: “Per come interpreto io il calcio, molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti....

Antonio Cassano, ex fantasista del Real Madrid tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del talk show di Twitch Bobo TV:

"Per come interpreto io il calcio, molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti. Ronaldo voleva far gol in tutti i modi, spaccava la porta, ma non aveva la qualità di Benzema. Karim è unico, dopo quello che mi sta facendo vedere io lo metto tra i primi cinque numeri 9 della storia. Ronaldo, Van Basten, Lewandowski, Ibrahimovic... Lui c'è. Negli ultimi vent'anni c'è. E' qualcosa di unico: è il terzo marcatore più grande della storia di Francia senza sei anni in Nazionale. Benzema ha l'istinto killer di un 9 e la qualità di Zidane".