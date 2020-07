Real Madrid, calciatore risultato positivo al Coronavirus: è in isolamento domiciliare

Nuovo caso di positività in Liga.

Mariano Diaz è risultato positivo al Coronavirus durante i test individuali effettuati nelle scorse ore. L’attaccante del Real Madrid, che non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna, è già stato isolato dal resto del gruppo e dovrà rimanere in quarantena per quattordici giorni. Di seguito, il comunicato diramato dal club di Florentino Perez.

“Dopo i test effettuati individualmente sui giocatori della prima squadra al Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano Diaz è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa”.

Dopo aver conquistato la Liga, il calciatore ha usufruito di alcuni giorni liberi, così come i suoi compagni. Al ritorno, la società ha sottoposto la squadra al consueto giro di test presso le loro abitazioni. Dunque, il classe 1993 salterà la sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma il prossimo 7 agosto.