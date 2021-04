Real Madrid-Barcellona, Kluivert: “In blaugrana ho giocato con tanti campioni, ma solo uno mi ha sempre stupito”

Le dichiarazioni di Patrick Kluivert, a due giorni dal Clásico.

L’ex attaccante olandese di Milan, Ajax e soprattutto Barcellona ha ripercorso la sua lunga carriera calcistica nel corso di un’intervista concessa ai canali ufficiali de LaLiga. L’ex centravanti Orange, proiettatosi alla sfida tra i blaugrana e il Real Madrid, in programma sabato sera alle 21.00 all’ Alfredo di Stéfano Stadium, ha ricordato i momenti vissuti con la maglia dei catalani.

“Al Barcellona sono stato sei anni e in quel periodo ho giocato con tanti campioni. Dovendo scegliere il migliore, però, direi Ronaldinho. Perché? Era tecnico e veloce, ma anche forte con la palla e sempre con il sorriso quando faceva le sue giocate. Era straordinario sia in allenamento che in partita. Per questo dico che Ronaldinho è il migliore con cui ho giocato”.