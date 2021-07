Real Madrid, audio shock di Florentino Perez: “CR7 è un idiota, Mourinho viziato”

Il giornale spagnolo "El Confidencial" ha pubblicato alcuni audio privati del presidente del Real Madrid: i dettagli

⚽️

E' polemica in Spagna dopo la pubblicazione di alcuni audio privati in cui Florentino Perez criticava Iker Casillas e Raul. Polemiche destinate a continuare. "El Confidencial", infatti, nelle ultime ore ha reso noto altro materiale con protagonista ancora una volta il presidente del Real Madrid. Gli audio in questione risalgono al 2012 e questa volta i destinatari sono Cristiano Ronaldo, José Mourinho e l'agente Jorge Mendes.

"È pazzo - dice Perez ad un interlocutore non identificato, riferendosi all'asso portoghese -. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutto quello che fa. L'ultima cosa stupida che ha fatto l'hanno vista tutti... Perché pensi che abbia fatto quella cosa stupida?". Poi, le parole contro Mendes. "Mendes non cura nulla di lui. Così come non si occupa di niente riguardo a Mourinho. Anche per le interviste. Niente di niente. Sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molti più soldi se facessero diversamente. Sono entrambi anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nell'area del diritto all'immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel lato provocatorio, che non piacciono a tutti. È l'esatto contrario della pubblicità!".

E ancora: "Jorge Mendes è il rappresentante del presidente del Porto, con lui è tutto strano. Appare Mendes e viene pagato, il che dà un alibi al presidente del Porto. Lui e Mendes hanno portato i soldi al russo (sicuramente Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, n.d.r.) con Mourinho, Carvalho, Ferreira. Quello che succede con questi soldi è che li portano in Svizzera". Parlando di Fabio Coentrao, all'epoca difensore del Real Madrid, Perez attacca ancora una volta lo Special One: "E' un altro che non ha niente in testa e il Madrid mangia questi ragazzi, in questo momento è una merda e Mourinho è un idiota. Non è che non vuole giocare. Beh, è un po' scemo, guida senza patente... Detto questo, è stato travolto dalla pressione".