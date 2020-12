Real Madrid-Atletico Madrid, la felicità di Zidane: “Orgoglioso della prestazione. Vi spiego la posizione di Kroos e Modric”

Il Real Madrid si aggiudica il derby contro l’Atletico Madrid per 2-0, nella 13a giornata di Liga Spagnola

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la vittoria casalinga ottenuta contro la capolista del campionato spagnolo. Queste le parole del tecnico francese, riportate dal quotidiano spagnolo Marca:

VIDEO Real Madrid-Borussia Monchengladbach, Zidane: “Ma quale esonero, ho in testa una sola cosa”

“La prestazione mi rende felice, così come quella dell’altro giorno in Champions League. Oggi abbiamo battuto una squadra che non perdeva da 26 partite di fila. Abbiamo messo molta pressione all’Atletico per tutta la partita: hanno avuto solo una palla gol con Saúl, ma abbiamo controllato molto bene la gara. L’intento era allargare Kroos e Modric per trovare l’imbucata: loro due sono fantastici, eccezionali, così come Benzema. Anche Vazquez, Carvajal, Ramos e Varane sono stati fenomenali. Stanno tutti molto bene” – queste le parole dell’ex centrocampista di Juventus e Real Madrid.

VIDEO Siviglia-Real Madrid, Zidane ritrova il sorriso: “È stata una vittoria fondamentale”