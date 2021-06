Real Madrid, Ancelotti si (ri)presenta: “Da Benzema voglio 50 gol. Ramos? Gli parlerò”

Carlo Ancelotti è tornato a sedere sulla panchina del Real Madrid.

Il tecnico emiliano dopo l’esperienza al Napoli e all’Everton è stato scelto per rimpiazzare il dimissionario Zinedine Zidane che ha lasciato al termine della stagione appena conclusa. Un ritorno gradito a Madrid per Ancelotti che è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione.

VIDEO Liga, Real Madrid: ecco come andò l’ultima volta in cui Ancelotti allenava i Blancos

“Grazie al presidente e a José Angel, sono molto contento di essere qui, sono a casa. Metterò tutte le mie energie per poter ripetere ciò che abbiamo fatto in passato. Ho un ottimo ricordo della mia altra tappa qui. Credo che andremo a ripetere qualcosa di buono in questa esperienza. So cosa significa allenare il Real Madrid, lo faccio con molta felicità. Proverò a farlo al massimo. Rinnovo Sergio Ramos? Il Real Madrid se la giocherà in tutte le competizioni e lo farà con la migliore squadra possibile. A proposito di Ramos, sono arrivato adesso e devo parlare con il club di tutto questo. Lo faremo nei prossimi giorni. Non riuscivo a immaginare un Madrid senza Ancelotti, ma è successo. Il ritorno è stato velocissimo e non ho avuto il tempo di parlare della rosa. Conosco bene i giocatori. Mi piace molto tornare indietro e lavorare di nuovo con loro. Quale sarà il futuro, lo vedremo nei prossimi giorni perché non abbiamo ancora avuto tempo. Benzema deve giocare e segnare 50 gol, non 30. Poi gli altri devono dare il loro contributo. Sono giocatori che sono qui, hanno qualità, sono felice per Karim, è migliorato molto. Vedremo che succederà, l’obiettivo sarà quello di segnare di più, ma non solo cercando una punta da trenta gol, ma cercando i gol da altre posizioni in campo. Non serve comprare un attaccante forte che segni molto, ma trovare un sistema con una mentalità offensiva”.