Osasuna-Real Madrid 1-3: Alaba, Asensio e Lucas! La classifica aggiornata di Liga

Nella gara valida per la trentatreesima giornata di Liga, il Real Madrid ha superato di misura l'Osasuna in trasferta

Sempre più capolista il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tre punti pesanti per Benzema e compagni che hanno battuto l'Osasuna per uno a tre grazie alle reti di Alaba, Asensio e Lucas. A nulla è valso il momentaneo pareggio di Budmir che al 13' aveva ripristinato la parità immediatamente dopo la firma del difensore ex Bayern Monaco. Nel massimo campionato spagnolo, i Blancos conducono a quota settantotto, con una distanza rassicurante rispetto a Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia.