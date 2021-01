Liga, Alaves-Real Madrid 1-4: riscatto blancos con il duo Hazard-Benzema. La classifica aggiornata

Il Real Madrid batte in maniera convincente l’Alaves.

Real Madrid, Zidane e quella moda lanciata tra le influencer: “cuff-jeans” targati “Dsquared2” per il tecnico dei Blancos

Un successo molto importante, per restare in scia dell’Atletico Madrid primo in classifica. I Blancos grazie a un ritrovato Eden Hazard e a un decisivo Karim Benzema, hanno portato agevolmente a casa i tre punti. Oltre alla doppietta del francese e alla rete del belga, da segnalare anche la segnatura di Casemiro su assist di Toni Kroos.

Di seguito la classifica aggiornata.