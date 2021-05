Chelsea-Real Madrid, Zidane: “Sono arrabbiato, sconfitta meritata. Futuro? Testa al Siviglia”

Non sono contento della prestazione, abbiamo sprecato troppe occasioni.

Queste le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid intervenuto al termine della sfida di Champions League contro il Chelsea. Un pesante insuccesso quello maturato al termine dei 90 minuti di Stamford Bridge, con i blues che ottengono – grazie al risultato di 2-0 – la qualificazione alla finale di Istanbul.

Champions League, Chelsea-Real Madrid 2-0: blancos brutti e in difficoltà. Tuchel, è finale!

Una vittoria meritata quella ottenuta dai londinesi, come anche affermato dallo stesso Zidane al termine della sfida. Il tecnico francese è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione dei suoi e spiegando cosa non sia andato a buon fine sul terreno verde dello Stamford Bridge.

ùDi seguito le sue parole, legate anche al suo futuro sulla panchina del Real Madrid: “Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata da parte del Chelsea. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione. Futuro? Per adesso sono totalmente concentrato sul Real Madrid. Abbiamo una partita importante con il Siviglia dove ci giocheremo la Liga, dobbiamo stare concentrati per queste quattro partite che ci restano fino al termine della stagione”.