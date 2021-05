Champions League, Chelsea-Real Madrid 2-0: blancos brutti e in difficoltà. Tuchel, è finale!

Il Chelsea batte il Real Madrid e accede alla finale della Champions League.

Una sfida apertissima, decisa dalla classe e dalla qualità dei giocatori di Thomas Tuchel. I blues sono apparsi a tratti devastanti, confezionando un 2-0 contro gli invincibili di Zinedine Zidane che, seppur provandoci fino al termine della sfida, non sono riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio londinese siglato da Werner.

L’attaccante tedesco trova la rete dell’1-0 in seguito ad un episodio fortunoso nato dalla traversa presa da Havertz, che con un pallonetto aveva beffato l’estremo difensore dei blancos. Dalla mezzora di gioco in poi, la formazione inglese crea tantissime occasioni da rete e pressa in maniera estenuante il Real Madrid.

La compagine spagnola non riesce ad uscire dalla gabbia creata dai giocatori blues, che tuttavia non riescono a chiudere il parziale lasciando spazio nel secondo tempo ai subentrati dei blancos. Al minuto 84 il Chelsea trova il doppio vantaggio grazie ad un grande recupero palla di Kantè e all’assistenza vincente di Pulisic che, con un bel passaggio filtrante, ha servito l’implacabile Mount.

Sarà dunque derby inglese per la finale del prossimo 29 marzo, con il Manchester City che affronterà i ragazzi terribili di Thomas Tuchel, con il tecnico tedesco che per la seconda stagione consecutiva raggiunge l’atto finale della Champions League.