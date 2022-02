Athletic Bilbao-Real Madrid Berenguer beffa Ancelotti: blancos fuori in Copa del Rey

Un gol nel finale dell'ex Torino condanna i blancos all'eliminazione ai quarti della Copa del Rey

Una vittoria molto importate per il prosieguo della stagione dell'Athletic, come - in maniera diametralmente opposta - questa sfida rappresenta un'amara sconfitta per gli uomini di Ancelotti, ai quali adesso toccherà rifarsi in Champions League. I blancos affronteranno infatti il PSG nella super sfida del prossimo 15 febbraio, dove al 'Parco dei Principi' andrà in scena la gara d'andata degli ottavi di finale della competizione. Nel frattempo Benzema e compagni avranno il compito di allungare ancora in classifica in Liga, dove occupano attualmente il primo posto della classifica a discapito di Siviglia e Betis che sono diversi punti dietro la capolista.