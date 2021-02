Atalanta-Real Madrid, Zidane perde anche Benzema: nove gli assenti per la gara di Champions League

Poco più di quarantotto ore e sarà Atalanta-Real Madrid.

E’ un Real Madrid in grande emergenza, quello che affronterà la Dea fra le mura del Gewiss Stadium. Il tecnico Zinedine Zidane, infatti, oltre ai due titolarissimi Sergio Ramos e Marcelo, dovrà rinunciare anche a Karim Benzema. L’attaccante francese, infatti, non è stato convocato per il match in programma mercoledì sera, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nel dettaglio, Benzema non ha recupero dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare la gara di Liga contro Valladolid. Con il centravanti originario di Lione, salgano a nove i calciatori che non saranno a disposizione per la partita contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Si tratta dei vari Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Marcelo e Carvajal.