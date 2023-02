Al Ahly-Real Madrid 1-4: Vinicius, Valverde e Rodrygo regalano la finale ad Ancelotti

Termina 1-3 il match del Mondiale per Club tra Al Ahly e Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prende la finale del Mondiale per Club, archiviando per 1-4 la pratica Al Ahly. A Rabat si sono affrontate la squadra più titolata del calcio africano e quella campione d'Euroa, priva sia di Courtois che di Benzema, nemmeno portati in Marocco. Camavinga agente da terzino sinistro, la punta centrale è stata Rodrygo.