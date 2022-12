PSG-Strasburgo, probabili formazioni: Mbappé e Neymar in campo, Leo Messi…

La formazione di Galtier ha preso il largo dal gruppo delle inseguitrici, ed è pronta a ripartire dai cinque punti di vantaggio sul Lens secondo: l’unica ancora rimasta dietro ai campioni uscenti. Contro lo Strasburgo ci saranno Neymar e Hakimi , pronti a partire dal 1′. Assenti, oltre a Messi, ancora in Argentina dopo il trionfo in Qatar, anche gli infortunati Kimpembe e Danilo Pereira. Gli alsaziani, grande sorpresa dello scorso torneo, sono in cerca di preziosi punti salvezza: con una sola vittoria in 15 gare, nessuna in casa e penultimo posto in classifica con 11 punti, sono infatti a rischio retrocessione.

La sfida PSG-Strasburgo, in programma questa sera alle 21:00, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) o in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.