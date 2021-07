PSG, Sergio Ramos euforico: “È un giorno speciale, sono pronto per vincere”

Le prime parole da neo calciatore del Paris Saint Germain del difensore spagnolo ex Real Madrid, Sergio Ramos

Nuova vita per Sergio Ramos che ha accettato la corte del Paris Saint Germain e di conseguenza non ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid . Il difensore spagnolo che ha deciso di ripartire da Parigi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della prima intervista con il club transalpino.

"È un giorno speciale, sono molto felice di aver firmato col PSG. Ho cambiato vita e sono pronto per questa nuova sfida. Sono orgoglioso di questa scelta, non dimenticherò mai questo giorno e sono qui per vincere. Il Paris Saint-Germain ormai è una realtà, ha grandi giocatori e vuole continuare a crescere, proprio come me. Siamo accomunati dal medesimo obiettivo: vincere titoli".