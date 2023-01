Psg-Reims 1-1: Neymar non basta a Galtier. Balogun pareggia in trasferta al 96′

Pareggio beffardo nel finale per il Paris Saint-Germain che al Parco dei Principi si è fatto riprendere dal modesto Reims sul tramonto del recupero. La partita si riscalda nel secondo tempo: sblocca la pratica Neymar, poi gli uomini di Galtier restano in inferiorità numerica, causa l’espulsione di Marco Verratti, che viene espulso e conseguenzialmente allontanato dal terreno di gioco per una brutta entrata su Buquet. L'italiano ha rimediato il rosso poco dopo essere entrato in campo. I parigi pensavano di esser riusciti a portarla a casa, ma sul tramonto di una sfida priva di emozioni, arriva la rete che galvanizza tutta la formazione ospite, compresa la sua tifoseria, firmata da Balogun. Quest'ultimo autore di un gol pesantissimo, che tiene aperti i giochi in Ligue 1, con il Lens secondo in graduatoria a caccia del miracolo in rimonta.