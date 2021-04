Psg, Pochettino ci crede: “Il Manchester City grande squadra. Abbiamo le capacità per ribaltarla”

Il Psg è uscito con le ossa rotte dall’andata delle semifinali di Champions League contro il Manchester City.

La squadra di Pep Guardiola si è imposta per 2-1 in rimonta, con i parigini che hanno commesso due ingenuità sulle due reti subite. Il tecnico Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lens, ed è tornato a parlare del match di mercoledì scorso.

VIDEO Psg-Manchester City, che erroraccio in barriera: guarda il gol vittoria di Mahrez

L’ex tecnico del Tottenham rispetta molto gli avversari, ma è convinto che i suoi ragazzi possano ribaltare il punteggio dell’andata: “I giocatori non vedono l’ora di rigiocare per evitare questa sensazione negativa nata dalla sconfitta. Senza mancare di rispetto al City, pensiamo di ribaltare la situazione al ritorno. Per prima cosa insisteremo su quello che abbiamo fatto bene all’andata e soprattutto nel primo tempo in cui eravamo superiori al City. I due gol ci hanno fatto male, come l’espulsione di Gueye. La squadra è rimasta forte contro una buona squadra del City. In termini di tattica, dovremo essere pronti a combattere e poi vedremo se meriteremo o meno di andare in finale”.