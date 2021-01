PSG-Olympique Marsiglia, la carica di Verratti: “È una partita diversa dalle altre, ecco cosa servirà per vincere”

Domani sera la Francia calcistica si fermerà per il “Classique”.

Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia si affronteranno per il Trophée des Champions, ovvero la Supercoppa di Francia, titolo al quale le due compagini, storicamente rivali, puntano in modo deciso. Lo ha anche sottolineato in modo convinto anche il centrocampista del PSG, Marco Verratti, nel corso dell’intervista pre gara rilasciata al sito ufficiale dei parigini.

“Fin dai primi giorni in cui sono arrivato, mi hanno spiegato la rivalità con il Marsiglia. È qualcosa di importante per tutti nel club e cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi acquisti. È una partita diversa, con un significato profondo per i tifosi. Siamo una famiglia, ecco perché dobbiamo sempre dare un po’ di più quando giochiamo con il Marsiglia, e quando indossiamo questa maglia la rivalità assume tutto il suo significato. Bisognerà mantenere la calma, pensare alla partita e impegnarsi per ottenere questo primo trofeo stagionale”.

