Psg, Neymar prova il recupero per il ritorno di Champions League contro il Barcellona. La situazione

La presenza di Neymar Jr nel match di ritorno contro il Barcellona rimane incerta.

La stella brasiliana è tornata ad allenarsi oggi, e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le reali condizioni fisiche. L’attaccante verdeoro si era infortunato in Coppa Di Francia contro il Caen, subendo uno strappo di secondo grado. Lo stop previsto è di un mese, con Neymar che ha appena completato la seconda settimana di riposo.

La società e Mauricio Pochettino non vogliono accelerare i tempi, soprattutto dopo aver vinto l’andata in Spagna per 4-1. Il Psg preferirebbe avere Neymar in ottima salute per il finale di stagione, con i francesi che stanno inseguendo in campionato e vogliono arrivare nuovamente in fondo in Champions League.