PSG, Mbappé spaventa i tifosi: “Non so se è il posto giusto per me”

In un'intervista rilasciata a France Football l'attaccante del PSG ha parlato del suo futuro

In ritiro con la Francia di Didier Deschamps in vista dell'esordio a Euro 2020, l'attaccante del Paris Saint-Germain è stato intervistato ai microfoni di "France Football": oggetto di discussione, anche il suo futuro. Il contratto che lega l'asso francese al club parigino scadrà fra un anno, il 30 giugno 2022. Tuttavia, la trattativa relativa al rinnovo del contratto è al momento in una fase di stallo. Per questo motivo, vi è la concreta possibilità che il calciatore lasci la Ligue 1 per trasferirsi al Real Madrid , società da tempo interessata alle prestazioni del classe 1998.

"Devo prendere la decisione giusta. Sono in un buon posto dove sono felice, ma è il posto giusto per me? Non ho ancora quella risposta. Non ho fretta, devo darmi tutte le possibilità per prendere la decisione giusta, che non è facile", sono state le sue parole.