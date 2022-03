PSG, Leonardo risponde ad Ibrahimovic: “Un ingrato. Ha provato più volte a tornare”

Il DS del Paris Saint-Germain Leonardo ha risposto per le rime alle accuse dell'ex Ibrahimovic che vedrebbe l'ambiente parigino indisciplinato

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si è raccontato nella propria autobiografia intitolata "Adrenalina", presentata pochi giorni fa a Milano. Nel libro, il fuoriclasse svedese avrebbe descritto come "indisciplinato" lo spogliatoio e l'ambiente del Paris Saint Germain , club in cui l'ex Inter e Barcellona ha militato dal 2012 al 2016.

A tal proposito è intervenuto in un'intervista al giornale francese Equipe Leonardo , direttore sportivo del PSG nonché ex tecnico del Milan in cui ha allenato per qualche mese proprio Ibrahimovic:

“Non voglio nemmeno rispondere perché non ne vale la pena. Dov’è l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma ditemi, dov’è l’indisciplina?”.