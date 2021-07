PSG, Hakimi salta l’amichevole: l’ex Inter è positivo al Coronavirus

Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus e ha saltato la prima amichevole con la nuova maglia del PSG

Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus. Il talentuoso esterno destro marocchino, approdato di recente al Paris Saint-Germain dopo l'addio all'Inter, è stato dunque posto in isolamento. Lo ha riportato l'Equipe. Per questo motivo, il calciatore ha saltato l'amichevole contro lo Chambly, disputata questa mattina al Camp des Loges.