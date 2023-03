Psg, decisione presa: il tecnico Christophe Galtier confermato fino a fine stagione

Nonostante l'eliminazione agli ottavi di Champions League del Paris Saint Germain , la società francese ha deciso comunque di confermare Christophe Galtier in panchina fino al termine della stagione. A riportare la notizia RMC Sport, che funge da smentita nei confronti di chi, dava per fatto l'esonero dell'ex Lille subito dopo il pesante ko in casa contro il Rennes , rimediato nell'ultimo turno di Ligue 1 da Messi e compagni.

In campionato, i parigini si trovano al primo posto della graduatoria e mantengono comunque un distacco di sette punti dal Marsiglia secondo. Vantaggio che per il momento non sembra intimorire nel concreto il Psg, sempre più indirizzato verso il secondo titolo consecutivo dopo quello della scorsa stagione. L'unico della breve era Pochettino. Con vista al futuro, Galtier rischia il posto e sarebbe il terzo allenatore esonerato dal 2020 ad oggi. Un dato che certifica, altre grandi problematiche in casa Al-Khelaïfi, che vanno oltre la guida tecnica.