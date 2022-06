PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Lui stesso ha detto…”

Il presidente del PSG non ha mai avuto dubbi sulla permanenza di Mbappé. Al-Khelaifi si è soffermato anche sulla Superlega e sul Real Madrid

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, è stato intervistato alle colonne del quotidiano spagnolo Marca ritornando ad alcuni temi quali il mancato trasferimento di Mbappé al Real Madrid:

"Non so cosa si dica a Madrid, ma io so che da 18 mesi Mbappé voleva restare e, ogni volta me l'ha confermato. Sentivo dire che volesse giocare nel Real Madrid ma non è vero. Quando ho rifiutato i 180 milioni di euro che mi hanno offerto l'estate scorsa mi hanno dato del pazzo, ma ero sicuro che alla fine Kylian sarebbe rimasto. Capisco che al Real siano delusi ma non è giusto dire che gioca solamente per i soldi".

Sulla Superlega: "Per me è già morta. Ed è strano perché il Real Madrid ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi, ma poi non gli piace giocarla. Se non sei felice, non parteciparci!".

Sull'eliminazione alla scorsa Champions League per mano del Real Madrid:"Avevamo tutto in controllo per più di un'ora. Certo, l'esperienza vale come una laurea e dobbiamo essere forti mentalmente, avere più fiducia, come i grandi club. Stare solidi e uniti, con il Real Madrid così non è stato".