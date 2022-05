Mbappè: “Ringrazio il Real Madrid ed i tifosi. Rimasto per la Ligue 1 e la Francia”

In seguito alla trattativa tra Mbappè ed il Real Madrid, terminata con la fumata nera, il talento francese ha deciso comunque di ringraziare i tifosi spagnoli

Una trattativa durata più di un anno quella tra il prestigioso e blasonato Real Madrid ed il talento migliore al mondo, Kylian Mbappè , terminata con il mancato accordo finale, visto il rinnovo onerosissimo firmato dall'ex Monaco , con la sua attuale squadra, il Psg , che gli ha proposto ben 130 milioni a contratto siglato e 30 netti a stagione. Per un totale di 220 milioni. Cifre irrifiutabili, in particolare per un ragazzo di soli 23 anni. Il talento francese ha deciso comunque sia il club spagnolo e tutta la sua tifoseria in sede di conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Voglio ringraziarli. Non ho mai indossato la maglia del Real, ma mi hanno sempre trattato come uno di loro. Capisco la delusione ma spero che capiranno che ho scelto di rimanere nel mio Paese. Sono francese e come francese voglio portare la Francia in alto ed essere un traino per la Ligue 1 e il PSG. Ho deciso da una settimana ma ho tenuto il segreto anche nello spogliatoio perché volevo che fosse una sorpresa per tutti. Ho preso la decisione, poi ho chiamato Florentino Perez. Hanno fatto di tutto, hanno fatto del loro meglio e io ho rispetto per il presidente.