Lipsia-PSG, Thiago Silva: “Bayern Monaco o Lione? L’importante è un’altra cosa. Tornare in Italia…”

Continua il sogno europeo del PSG.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra il PSG e il Lipsia, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria per raggiungere la finale della competizione.

Lipsia-PSG, Di Maria: “Siamo felici, ora pronti a scrivere la storia. Bayern o Lione? Rispondo così”

A vincere sono stati i parigini, che grazie ai gol di Marquinhos, Di Maria e Bernat, hanno strappato il pass per la finale dove affronteranno la vincente della gara tra il Lione e il Bayern Monaco.

Lipsia-PSG, Nagelsmann: “Dobbiamo accettare quanto accaduto, sono stati più forti”

Al termine del match il difensore e capitano del PSG, Thiago Silva, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e per essere riuscito finalmente a raggiungere la finale di Champions League:

“Siamo molto felici di avere raggiunto questo obiettivo. Sono qui dal 2012, otto anni. Dopo tutti questi anni abbiamo raggiunto questo traguardo, ma manca ancora una partita da giocare. Atalanta? Questa gara è stata più tranquilla. Gli orobici pressavano uomo contro uomo ed era più difficile giocare. Oggi siamo stati bravi. Dobbiamo continuare così. Bayern Monaco o Lione? L’importante è essere in finale, non importa contro chi. Domani sarà una partita tra due grandi squadre. Il Lione ha dimostrato di essere una buona squadra contro la Juventus ed il City, adesso sfiderà i campioni di Germania e non sarà facile, ma se la giocheranno. Ritorno in Italia? Non saprei. Per il momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo. Voglio finire questa avventura, poi ne parleremo e cercheremo di prendere la scelta migliore“.