Lipsia-PSG, Di Maria: “Siamo felici, ora pronti a scrivere la storia. Bayern o Lione? Rispondo così”

Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League.

La squadra di Thomas Tuchel ha battuto questa sera il Lipsia senza troppe preoccupazioni. Le reti di Marquinhos, Di Maria e Bernet non hanno lasciato margini di manovra ai tedeschi. Ad affrontare i parigini nell’ultimo atto della massima competizione europea, adesso, ci sarà la vincente della gara tra il Bayern Monaco e il Lione di domani.

L’autore della rete del 2-0 Angel Di Maria, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha parlato dell’obiettivo raggiunto: “Siamo molto felici. Questo premio di migliore in campo lo dedico a tutta la squadra, perché siamo stati bravissimi. Vogliamo entrare nella storia del club. Siamo in finale, per noi è molto importante. Continuiamo così. Questa sera il PSG ha dimostrato di volere davvero vincere. La prestazione degli avversari è stata in calo grazie alle nostre qualità. All’inizio era un 50-50. Noi siamo entrati in campo con energia. Volevamo questa finale e lo abbiamo dimostrato. Dal primo minuto abbiamo ad attaccare e a pressare gli avversari. Io avevo tanta voglia di giocare. I miei compagni mi hanno sempre appoggiato dicendomi “Adesso che sei in campo diamo tutto” ed è successo. Bayern Monaco o Lione? Sarà difficile dormire questa sera e le prossime. Dovremo preparare al massimo la finale indipendentemente da chi giocherà. Tutti dovranno dare il massimo. Ligue 1 e Bundesliga sono campionati di alto livello. Non sappiamo con chi giocheremo. Ora pensiamo a recuperare, poi si vedrà”.