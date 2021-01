Ligue 1, Angers-PSG 0-1: Kurzawa regala i tre punti a Pochettino. La classifica aggiornata

Zero a uno, è questo il risultato finale di Angers-Paris Saint Germain valido per l’anticipo della ventesima giornata di Ligue 1.

Vittoria non troppo convincente ma di certo efficace per gli uomini di Mauricio Pochettino: la gara è stata decisa dal francese Layvin Kurzawa che, al settantesimo minuto di gioco, ha sfruttato una palla sporcata dalla difesa dell’Angers –in seguito ad un cross di Alessandro Florenzi – trovando la via della rete con un gran tiro al volo. La squadra parigina conquista dunque tre punti fondamentali soffrendo e non riuscendo ad esprimere un calcio calibrato a tutto il potenziale tecnico disponibile per il club di Nasser Al-Khelaïfi. Nonostante ciò, prosegue quindi la corsa al titolo per Kylian Mbappé e compagni: la squadra allenata da Pochettino -nel frattempo non in panchina a causa di contagio da Covid19– si ritrova, quanto meno per una notte, in testa alla classifica in solitaria, aspettando i risultati delle partite di Lione e Lilla, rispettivamente impegnati nella giornata di domani contro Metz e Reims.

Di seguito, risultato e marcatori dell’altro anticipo giocato questo pomeriggio insieme alla classifica di Ligue 1 aggiornata.

Marsiglia-Nimes 1-2.

Marcatori: Eliasson (N), Eliasson (N), Benedetto (M).