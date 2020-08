Atalanta-PSG, Tuchel: “Giornata indimenticabile, qualificazione meritata. Vi svelo cosa ho detto dopo il pareggio”

Il PSG batte l’Atalanta all’ultimo respiro.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: i parigini sono riusciti a ribaltare il gol iniziale di Mario Pasalic grazie alle reti di Marquinhos e Choupo-Moting, riuscendo a qualificarsi per la semifinale.

Al termine del match il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa esprimendo tutta la sua gioia per la vittoria ottenuta:

“Immaginatemi con due gambe cosa avrei potuto fare. È il compleanno della società oggi – il cinquantesimo, ndr – non dimenticheremo questo giorno. Siamo veramente contenti di essere in semifinale. È una stagione storica, con quattro titoli e una semifinale di Champions League. Ho dubitato dopo 88 minuti di gioco, ero realista, ma abbiamo sempre pensato di segnare. Ho detto ai miei assistenti: ‘se pareggiamo, faremo la differenza subito dopo’. Abbiamo fatto un’ottima partita e la qualificazione è meritata. C’è stata un po ‘di fortuna con quei gol in ritardo ma se guardi a tutta la partita, è meritata. I giocatori della panchina che sono entrati sono stati eccezionali con un grande stato d’animo“.