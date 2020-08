Atalanta-PSG, Marquinhos: “Mi piacciono le gare secche, non dobbiamo avere rimpianti”

Marquinhos tuona la carica in vista della gara contro l’Atalanta.

Sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena domani la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si affronteranno in occasione dei quarti di finale di Champions League: le due compagini andranno alla ricerca di una vittoria fondamentale per passare il turno e volare verso la semifinale della competizione.

Al termine del match il difensore del PSG, Marquinhos, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Ci stiamo preparando al meglio con il giusto entusiasmo e veniamo da partite importanti. Siamo in ottime condizioni e pronti a giocare questa grande partita con fiducia e coraggio. Come contro il Borussia Dortmund dobbiamo restare concentrati. Ci sarebbe piaciuto avere i tifosi con noi ma purtroppo non ci saranno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettercela tutta per arrivare in semifinale. Non importa come ma conta solo la vittoria. Herrera? È fortissimo ed è abituato a giocare queste partite. Non ha paura di lottare e sa dare il massimo. In tutte le partite che ha giocato ha dimostrato di avere qualità. Gara secca? Mi piace giocare in gara secca. Dobbiamo dare il massimo e avere una buona strategia. Sono pronto e lo è anche la squadra, non dobbiamo avere rimpianti dopo la partita. Abbiamo 90 minuti per ottenere un risultato positivo e raggiungere la semifinale. Ce la metteremo tutta“.

